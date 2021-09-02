L'Equipe: ПСЖ не продал Мбаппе «Реалу» из-за желания эмира Катара

Короткая ссылка
Эмир Катара Хамад Аль Тани повлиял на переговоры между «Пари Сен-Жермен» и мадридским «Реалом» по трансферу нападающего Килиана Мбаппе.
L'Equipe: ПСЖ не продал Мбаппе «Реалу» из-за желания эмира Катара
  • © REUTERS/Gonzalo Fuentes

Об этом сообщил L’Equipe. По информации источника, руководство ПСЖ сомневалось в решении будущего футболиста. Точку в вопросе поставил эмир Катара, который хочет видеть в ПСЖ нападающих Лионеля Месси, Неймара и Мбаппе. 

«Реал» дважды за летнее трансферное окно отправлял запрос ПСЖ по поводу покупки Мбаппе. 

Контракт 22-летнего нападающего и парижского клуба рассчитан до 30 июня 2022 года. В нынешнем сезоне Мбаппе принял участие в четырёх матчах ПСЖ в Лиге 1, в которых забил три мяча. 

Ранее сообщалось, что парижский клуб отклонил предложение «Реала» приобрести Мбаппе. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить