L'Equipe: ПСЖ не продал Мбаппе «Реалу» из-за желания эмира Катара

Эмир Катара Хамад Аль Тани повлиял на переговоры между «Пари Сен-Жермен» и мадридским «Реалом» по трансферу нападающего Килиана Мбаппе.

Об этом сообщил L’Equipe. По информации источника, руководство ПСЖ сомневалось в решении будущего футболиста. Точку в вопросе поставил эмир Катара, который хочет видеть в ПСЖ нападающих Лионеля Месси, Неймара и Мбаппе.

«Реал» дважды за летнее трансферное окно отправлял запрос ПСЖ по поводу покупки Мбаппе.

Контракт 22-летнего нападающего и парижского клуба рассчитан до 30 июня 2022 года. В нынешнем сезоне Мбаппе принял участие в четырёх матчах ПСЖ в Лиге 1, в которых забил три мяча.

Ранее сообщалось, что парижский клуб отклонил предложение «Реала» приобрести Мбаппе.