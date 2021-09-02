L'Equipe: ПСЖ не продал Мбаппе «Реалу» из-за желания эмира Катара
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Об этом сообщил L’Equipe. По информации источника, руководство ПСЖ сомневалось в решении будущего футболиста. Точку в вопросе поставил эмир Катара, который хочет видеть в ПСЖ нападающих Лионеля Месси, Неймара и Мбаппе.
«Реал» дважды за летнее трансферное окно отправлял запрос ПСЖ по поводу покупки Мбаппе.
Контракт 22-летнего нападающего и парижского клуба рассчитан до 30 июня 2022 года. В нынешнем сезоне Мбаппе принял участие в четырёх матчах ПСЖ в Лиге 1, в которых забил три мяча.
Ранее сообщалось, что парижский клуб отклонил предложение «Реала» приобрести Мбаппе.