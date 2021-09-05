СМИ: «Барселона» не будет искать замену Куману

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Руководство «Барселоны» дало понять, что не собирается менять главного тренера Рональда Кумана.
СМИ: «Барселона» не будет искать замену Куману
  • Reuters

В каталонском клубе доверяют Куману и считают его идеальным вариантом на сезон, сообщает Sport.es.

«Барселона» ведёт с Куманом переговоры о продлении контракта на следующий сезон. 

Действующее соглашение Кумана с «Барселоной» рассчитано до лета 2022 года. 

По итогам трёх туров испанской Примеры «Барса» занимает четвёртое место в турнирной таблице, набрав семь очков. 

Ранее Серхио Агуэро объяснил, почему не стал брать десятый номер в «Барселоне». 

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