AS: Агуэро заявил, что не взял в «Барселоне» 10-й номер из уважения к Месси

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Нападающий «Барселоны» Серхио Агуэро объяснил, почему не стал брать десятый номер в каталонском клубе, который освободился после ухода форварда Лионеля Месси.
AS: Агуэро заявил, что не взял в «Барселоне» 10-й номер из уважения к Месси
  • Reuters

«Мне предложили десятый номер, но я не взял его из уважения к Месси», — приводит слова Агуэро AS.

Агуэро перешёл в «Барселону» в мае 2021 года из «Манчестер Сити» на правах свободного агента. В прошлом сезоне 32-летний аргентинец провёл 12 матчей в Английской премьер-лиге (АПЛ), в которых забил четыре мяча и отдал одну результативную передачу.

Ранее полузащитник французского «Пари Сен-Жермен» Анхель Ди Мария поделился впечатлениями от возможности выступать в одной команде со своим партнёром по сборной Аргентины Месси.

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