«Барселона» официально объявила о переходе Агуэро

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Аргентинский форвард «Манчестер Сити» Серхио Агуэро продолжит карьеру в «Барселоне».
«Барселона» официально объявила о переходе Агуэро
  • Reuters

Об этом сообщает клубная пресс-служба. Аргентинец подписал с «Барселоной» контракт сроком на два года, до лета 2023-го. В соглашении прописана сумма отступных в размере €100 млн.

Агуэро покидает «Манчестер Сити» на правах свободного агента после 10 лет в английском клубе. В прошлом сезоне 32-летний аргентинец провёл 12 матчей в Английской премьер-лиге, в которых забил четыре мяча и отдал одну результативную передачу.

Ранее Лапорта заявил, что «Барселона» обратится в CAS, если УЕФА оштрафует клуб.

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