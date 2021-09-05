Фуркад: соревнования без публики — это как дом без детей

Пятикратный олимпийский чемпион по биатлону Мартен Фуркад заявил, что рад появлению зрителей на трибунах.

«Спортивные соревнования без публики — это как дом без детей, в нём не хватает жизни», — написал Фуркад в своём Instagram.

Во французском Анси проходит лыжероллерный фестиваль. В женском масс-старте победу праздновала Анаис Шевалье из Франции, в мужском — Стурла Холм Легрейд из Норвегии. Россиянин Карим Халили финишировал в гонке с общего старта вторым.

Мартен Фуркад является пятикратным олимпийским чемпионом, 13-кратным чемпионом мира, а также 7-кратным обладателем «Большого хрустального глобуса».

По окончании сезона-2019/20 Фуркад объявил о завершении спортивной карьеры.

Ранее сообщалось, что россиянин Матвей Елисеев сменил группу в подготовке к олимпийскому сезону.