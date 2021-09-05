Фуркад: соревнования без публики — это как дом без детей

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Пятикратный олимпийский чемпион по биатлону Мартен Фуркад заявил, что рад появлению зрителей на трибунах.
Фуркад: соревнования без публики — это как дом без детей
  • globallookpress.com

«Спортивные соревнования без публики — это как дом без детей, в нём не хватает жизни», — написал Фуркад в своём Instagram

Во французском Анси проходит лыжероллерный фестиваль. В женском масс-старте победу праздновала Анаис Шевалье из Франции, в мужском — Стурла Холм Легрейд из Норвегии. Россиянин Карим Халили финишировал в гонке с общего старта вторым. 

Мартен Фуркад является пятикратным олимпийским чемпионом, 13-кратным чемпионом мира, а также 7-кратным обладателем «Большого хрустального глобуса». 

По окончании сезона-2019/20 Фуркад объявил о завершении спортивной карьеры. 

Ранее сообщалось, что россиянин Матвей Елисеев сменил группу в подготовке к олимпийскому сезону. 

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