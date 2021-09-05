Леонов — об Олимпиаде-2036: Казань максимально готова к заявке на проведение Игр

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Министр спорта Татарстана Владимир Леонов назвал преимущества Казани в борьбе за проведение летних Олимпийских игр 2036 года.
Леонов — об Олимпиаде-2036: Казань максимально готова к заявке на проведение Игр
  • РИА Новости

«Казань — один из немногих российских городов, которые максимально готовы к этой заявке по ряду причин», — цитирует РИА Новости Леонова.

По его словам, столица Татарстана — самый инфраструктурно готовый для проведения летней Олимпиады город в России. Вместе с тем Леонов подчеркнул, что у Казани имеется большой опыт проведения крупных международных соревнований.

«Мы известны спортивной карте мира. Никому не нужно спрашивать, что такое Казань и где она», — заключил он.

Казань неоднократно принимала международные соревнования высокого уровня по различным видам спорта, в том числе Всемирную летнюю универсиаду в 2013 году.

Ранее министр спорта России Олег Матыцин выразил уверенность в том, что страна способна провести Олимпийские игры в 2036 году.

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