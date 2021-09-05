Россия заняла четвёртое место в медальном зачёте на Паралимпийских играх

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Российская команда заняла на Паралимпийских играх в Токио четвёртое место в общем медальном зачёте.

Об этом сообщает ТАСС.

Женская сборная США выиграла турнир по волейболу — это 36-я золотая награда американских спортсменов. У России тоже есть 36 золотых медалей, однако соперники обошли российских спортсменов и заняли в общем зачёте третье место.

На Паралимпиаде осталось провести соревнования по бадминтону, стрельбе и баскетболу. Россияне на медали в этих дисциплинах не претендуют.

В десятый соревновательный день Паралимпийских игр в Токио 3 сентября российские спортсмены завоевали десять медалей. Золотые награды сборной России принесли Роман Жданов (50 м на спине, плавание), а также мужская сборная по плаванию (эстафета 4 × 100 м, комплекс).

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