«Зенит» разгромил ЦСКА в финале Кубка Кондрашина и Белова

Петербургский «Зенит» одержал победу над московским ЦСКА в финальном матче Кубка Кондрашина и Белова.

Встреча проходила в Петербурге и завершилась со счётом 100:73.

Александр Белов — центровой «Спартака» и лидер сборной СССР, автор броска на последних секундах в матче СССР — США на Олимпийских играх 1972 года в Мюнхене.

Владимир Кондрашин — заслуженный тренер СССР, возглавлявший ленинградский «Спартак». Руководил олимпийской сборной СССР на Олимпиаде-1972.

Ранее разыгрывающий ЦСКА Алексей Швед заявил, что завершил карьеру в сборной России.