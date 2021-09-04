«Зенит» разгромил ЦСКА в финале Кубка Кондрашина и Белова
- ©Ирина Сомова/Единая лига ВТБ
Встреча проходила в Петербурге и завершилась со счётом 100:73.
Александр Белов — центровой «Спартака» и лидер сборной СССР, автор броска на последних секундах в матче СССР — США на Олимпийских играх 1972 года в Мюнхене.
Владимир Кондрашин — заслуженный тренер СССР, возглавлявший ленинградский «Спартак». Руководил олимпийской сборной СССР на Олимпиаде-1972.
Ранее разыгрывающий ЦСКА Алексей Швед заявил, что завершил карьеру в сборной России.