Впервые с 2005 года капитаном сборной России стал игрок «Локомотива»

Сборная России проводит матч пятого тура отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2022 года с Кипром.

С первых минут встречи в составе сборной России вышли Маринато Гильерме, Вячеслав Караваев, Игорь Дивеев, Георгий Джикия, Илья Самошников, Дмитрий Баринов, Александр Головин, Алексей Миранчук, Александр Ерохин, Денис Черышев и Фёдор Смолов.

Капитаном команды в этой игре будет Баринов.

Таким образом, впервые с 2005 года капитаном российской сборной стал игрок московского «Локомотива».

Последним игроком «Локомотива» с капитанской повязкой в национальной команде был Дмитрий Лоськов.

Встреча проходит на стадионе ГСП в Никосии.

RT ведёт текстовую трансляцию игры.

Ранее сообщалось, что бригада арбитров из Испании обслужит матч отбора ЧМ-2022 Кипр — Россия.