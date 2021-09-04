Впервые с 2005 года капитаном сборной России стал игрок «Локомотива»
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С первых минут встречи в составе сборной России вышли Маринато Гильерме, Вячеслав Караваев, Игорь Дивеев, Георгий Джикия, Илья Самошников, Дмитрий Баринов, Александр Головин, Алексей Миранчук, Александр Ерохин, Денис Черышев и Фёдор Смолов.
Капитаном команды в этой игре будет Баринов.
Таким образом, впервые с 2005 года капитаном российской сборной стал игрок московского «Локомотива».
Последним игроком «Локомотива» с капитанской повязкой в национальной команде был Дмитрий Лоськов.
Встреча проходит на стадионе ГСП в Никосии.
RT ведёт текстовую трансляцию игры.
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