Кавазашвили: если мы не дай бог уступим Кипру, то попадём в сложную ситуацию

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Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили поделился ожиданиями от матча пятого тура отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2022 года Кипр — Россия.
Кавазашвили: если мы не дай бог уступим Кипру, то попадём в сложную ситуацию
  • © РИА Новости / Александр Вильф

«Если мы не дай бог уступим Кипру, то попадём в сложную ситуацию. Карпину будет очень сложно как-то продолжить свою работу, потому что у него начнётся спортивный мандраж. Чтобы его не было, нужно наладить игру», — цитирует Кавазашвили «Матч ТВ».

По мнению бывшего вратаря, в предстоящей встрече всем игрокам нужно встать на своей половине поля и играть цементирующую роль.

«Когда ты атакуешь и у тебя есть хорошие нападающие, ты всегда имеешь преимущество над соперником, потому что они боятся тебе давать возможность принимать мяч. А если всё время будем обороняться и отбиваться — это не приведёт ни к чему хорошему», — сказал он.

Матч Кипр — Россия состоится 4 сентября. Встреча пройдёт на стадионе ГСП в Никосии. Начало игры — 19:00 мск.

Ранее сообщалось, что сборная России прибыла на Кипр для участия в матче отбора ЧМ-2022.

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