Канчельскис: в новой сборной России читается желание игроков выложиться по максимуму

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Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис поделился ожиданиями от матча пятого тура отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2022 года с национальной командой Кипра.
Канчельскис: в новой сборной России читается желание игроков выложиться по максимуму
  • © Официальный аккаунт Андрея Канчельскиса
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«В двух следующих играх сборная России не потеряет очков. Россия выиграет обе встречи», — цитирует Канчельскиса «Чемпионат».

Также бывший полузащитник отметил желание игроков сборной России.

«В новой сборной России читается желание игроков выложиться по максимуму. Дальше будет меняться и игра, но сейчас самое главное — результат», — сказал он.

Матч Кипр — Россия состоится 4 сентября. Встреча пройдёт на стадионе ГСП в Никосии. Начало игры — 19:00 мск.

Ранее сообщалось, что сборная России прибыла на Кипр для участия в матче отбора ЧМ-2022.

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