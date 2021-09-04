Канчельскис: в новой сборной России читается желание игроков выложиться по максимуму
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«В двух следующих играх сборная России не потеряет очков. Россия выиграет обе встречи», — цитирует Канчельскиса «Чемпионат».
Также бывший полузащитник отметил желание игроков сборной России.
«В новой сборной России читается желание игроков выложиться по максимуму. Дальше будет меняться и игра, но сейчас самое главное — результат», — сказал он.
Матч Кипр — Россия состоится 4 сентября. Встреча пройдёт на стадионе ГСП в Никосии. Начало игры — 19:00 мск.
Ранее сообщалось, что сборная России прибыла на Кипр для участия в матче отбора ЧМ-2022.