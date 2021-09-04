Булыкин: Россия победит Кипр со счётом 3:0

Короткая ссылка
Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от матча пятого тура отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2022 года с национальной командой Кипра.
Булыкин: Россия победит Кипр со счётом 3:0
  • РИА Новости

«Россия победит Кипр со счётом 3:0 и выйдет с такими форвардами, как Фёдор Смолов, которые могут и умеют забивать. Так как матч очень важный, то уверен, что футболисты соберутся и покажут всё, на что они способны, и порадуют российских болельщиков», — цитирует Булыкина «Матч ТВ».

Матч Кипр — Россия состоится 4 сентября. Встреча пройдёт на стадионе ГСП в Никосии. Начало игры — 19:00 по мск.

Ранее сообщалось, что сборная России прибыла на Кипр для участия в матче отбора ЧМ-2022.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить