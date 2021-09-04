Булыкин: Россия победит Кипр со счётом 3:0

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от матча пятого тура отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2022 года с национальной командой Кипра.

«Россия победит Кипр со счётом 3:0 и выйдет с такими форвардами, как Фёдор Смолов, которые могут и умеют забивать. Так как матч очень важный, то уверен, что футболисты соберутся и покажут всё, на что они способны, и порадуют российских болельщиков», — цитирует Булыкина «Матч ТВ».

Матч Кипр — Россия состоится 4 сентября. Встреча пройдёт на стадионе ГСП в Никосии. Начало игры — 19:00 по мск.

Ранее сообщалось, что сборная России прибыла на Кипр для участия в матче отбора ЧМ-2022.