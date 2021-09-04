Экс-вратарь сборной Кипра заявил, что Россия стала слабее, чем два года назад

Бывший вратарь национальной команды Кипра Урко Пардо поделился ожиданиями от матча пятого тура отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2022 года со сборной России.

«Сборная России сейчас стала слабее, чем два года назад. У России идёт смена поколений. Надеюсь, что скоро ваша сборная снова станет сильнее. В футболе всё бывает, но вы всё равно лучше команды Кипра. У нас сейчас нет звёзд, хотя Лоизос Луизу действительно очень перспективный футболист», — цитирует Пардо «Чемпионат».

Матч Кипр — Россия состоится 4 сентября. Встреча пройдёт на стадионе ГСП в Никосии. Начало игры — 19:00 мск.

Ранее сообщалось, что сборная России прибыла на Кипр для участия в матче отбора ЧМ-2022.