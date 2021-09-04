Экс-вратарь сборной Кипра заявил, что Россия стала слабее, чем два года назад

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Бывший вратарь национальной команды Кипра Урко Пардо поделился ожиданиями от матча пятого тура отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2022 года со сборной России.
Экс-вратарь сборной Кипра заявил, что Россия стала слабее, чем два года назад
  • Reuters

«Сборная России сейчас стала слабее, чем два года назад. У России идёт смена поколений. Надеюсь, что скоро ваша сборная снова станет сильнее. В футболе всё бывает, но вы всё равно лучше команды Кипра. У нас сейчас нет звёзд, хотя Лоизос Луизу действительно очень перспективный футболист», — цитирует Пардо «Чемпионат».

Матч Кипр — Россия состоится 4 сентября. Встреча пройдёт на стадионе ГСП в Никосии. Начало игры — 19:00 мск.

Ранее сообщалось, что сборная России прибыла на Кипр для участия в матче отбора ЧМ-2022.

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