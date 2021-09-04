Червиченко назвал сборную Кипра по футболу полнейшим аутсайдером группы
- РИА Новости
«Кипр — полнейший аутсайдер, по трёшке получает от Мальты. Мы тоже не имеем права забивать меньше трёх», — цитирует Червиченко «Чемпионат».
По его мнению, футболистам российской команды необходимо избавиться от шапкозакидательского настроения и привести нервы в порядок.
Червиченко добавил, что хотел бы увидеть в матче против киприотов ударную атакующую связку из футболистов московского «Локомотива» Фёдор Смолов — Рифат Жемалетдинов.
Российская сборная 4 сентября сыграет на выезде с Кипром (начало игры в 19:00 мск). 7 сентября команда Карпина примет на своём поле Мальту (21:45 мск).
Сборная России с семью очками делит с командой Хорватии первое место в группе H. На третьей позиции расположилась Словакия (6 очков). Далее идут Словения (4), Мальта (4) и Кипр (4).
Ранее почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков оценил шансы сборной России в матче с командой Кипра.