Колосков — о матче Кипр — Россия: у нас стопроцентные шансы на победу

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков оценил шансы сборной России в матче квалификационного турнира чемпионата мира 2022 года с командой Кипра.

«Могу уверенно сказать, что у нас стопроцентные шансы на победу. Кипр — команда, которую надо обыгрывать», — цитирует Колоскова «Спорт-Экспресс».

По мнению Колоскова, главный тренер сборной Валерий Карпин в матче с Кипром и Мальтой не откажется от возможности поэкспериментировать.

«Дальше уже пойдут решающие матчи, перед которыми надо будет определиться со стартовым составом», — добавил Колосков.

Российская сборная 4 сентября сыграет на выезде с Кипром (начало игры в 19:00 мск). 7 сентября команда Карпина примет на своём поле Мальту (21:45 мск).

Сборная России с семью очками делит с командой Хорватии первое место в группе H. На третьей позиции расположилась Словакия (6 очков). Далее идут Словения (4), Мальта (4) и Кипр (4).

Ранее бывший главный тренер сборной Борис Игнатьев заявил, что подопечные Карпина должны обыграть команду Кипра в матче квалификационного турнира чемпионата мира 2022 года.