Экс-тренер сборной Игнатьев поделился ожиданиями от матча Кипр — Россия
- РИА Новости
«На фоне поиска и стабилизации качества игры хотелось бы и победы, чтобы в дальнейшем решить главную задачу — выйти на чемпионат мира. Без решения этой задачи сложно представить динамику развития игры как таковой и футбола в России», — цитирует Игнатьева ТАСС.
Игнатьев добавил, что ждёт движения российской сборной вперёд в плане построения нового её игрового лица, а также стабилизации игры молодых футболистов, которых привлёк Валерий Карпин.
Матч Кипр — Россия состоится 4 сентября. Начало — в 19:00 мск.
Ранее Карпин ответил, сыграет ли Фёдор Смолов против Кипра.