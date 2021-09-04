Экс-тренер сборной Игнатьев поделился ожиданиями от матча Кипр — Россия

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Бывший главный тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев заявил, что подопечные Валерия Карпина должны обыграть команду Кипра в матче квалификационного турнира чемпионата мира 2022 года.
Экс-тренер сборной Игнатьев поделился ожиданиями от матча Кипр — Россия
  • РИА Новости

«На фоне поиска и стабилизации качества игры хотелось бы и победы, чтобы в дальнейшем решить главную задачу — выйти на чемпионат мира. Без решения этой задачи сложно представить динамику развития игры как таковой и футбола в России», — цитирует Игнатьева ТАСС.

Игнатьев добавил, что ждёт движения российской сборной вперёд в плане построения нового её игрового лица, а также стабилизации игры молодых футболистов, которых привлёк Валерий Карпин.

Матч Кипр — Россия состоится 4 сентября. Начало — в 19:00 мск.

Ранее Карпин ответил, сыграет ли Фёдор Смолов против Кипра.

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