Назван стартовый состав сборной России на матч отбора ЧМ-2022 с Кипром

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Стал известен стартовый состав сборной России на матч пятого тура отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2022 года с национальной командой Кипра.
Назван стартовый состав сборной России на матч отбора ЧМ-2022 с Кипром
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Как сообщает пресс-служба сборной России, в стартовом составе выйдут: Маринато Гильерме, Вячеслав Караваев, Игорь Дивеев, Георгий Джикия, Илья Самошников, Дмитрий Баринов, Александр Головин, Алексей Миранчук, Александр Ерохин, Денис Черышев и Фёдор Смолов.

Матч Кипр — Россия состоится 4 сентября. Встреча пройдёт на стадионе ГСП в Никосии. Начало игры — в 19:00 мск.

Ранее сообщалось, что бригада арбитров из Испании обслужит матч отбора ЧМ-2022 Кипр — Россия.

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