Назван стартовый состав сборной России на матч отбора ЧМ-2022 с Кипром

Стал известен стартовый состав сборной России на матч пятого тура отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2022 года с национальной командой Кипра.

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Как сообщает пресс-служба сборной России, в стартовом составе выйдут: Маринато Гильерме, Вячеслав Караваев, Игорь Дивеев, Георгий Джикия, Илья Самошников, Дмитрий Баринов, Александр Головин, Алексей Миранчук, Александр Ерохин, Денис Черышев и Фёдор Смолов. Состав сборной России на матч с Кипром!#НашиПарни#КипрРоссияpic.twitter.com/Ot9PvBdRwn — Сборная России (@TeamRussia) September 4, 2021 Матч Кипр — Россия состоится 4 сентября. Встреча пройдёт на стадионе ГСП в Никосии. Начало игры — в 19:00 мск. Ранее сообщалось, что бригада арбитров из Испании обслужит матч отбора ЧМ-2022 Кипр — Россия.