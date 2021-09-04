«СЭ»: экс-полузащитник ЦСКА Влашич мог перейти летом в «Зенит»

Бывший полузащитник московского ЦСКА Никола Влашич мог в летнее трансферное окно перейти в санкт-петербургский «Зенит».

Армейский клуб выходил на руководство «Зенита» с предложением о выкупе Влашича, сообщает «Спорт-Экспресс».

По сообщениям СМИ, ранее «Зенит» предлагал ЦСКА €35 млн за хорватского хавбека, однако тогда московский клуб отказался его продавать.

23-летний Влашич перешёл из ЦСКА в «Вест Хэм Юнайтед». Сумма сделки составила €27 млн.

Полузащитник перешёл в ЦСКА в 2018 году из «Эвертона» на правах аренды. В 2019-м московский клуб выкупил игрока за €15,7 млн.

В прошедшем сезоне хорват провёл 26 матчей в Российской премьер-лиге, забил 11 мячей и отдал пять результативных передач.

Ранее отец Влашича рассказал, сколько «Зенит» предлагал ЦСКА за его сына.