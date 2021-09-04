Сафронов прокомментировал отказ Цветова от совместного фото на Паралимпиаде

Двукратный чемпион Паралимпийских игр в Токио россиянин Дмитрий Сафронов прокомментировал отказ украинца Игоря Цветова от совместного фото на летней Паралимпиаде в Токио.

«У меня тогда получилась прекрасная фотография с Артёмом, так что я рад, и сейчас повторили ещё одну фотографию. Он сказал: «Это любовь к родине», у него она так исчисляется, а у меня она исчисляется золотыми медалями», — цитирует Сафронова ТАСС.

По словам Сафронова, у него нет никаких претензий к Цветову. Легкоатлет добавил, что украинец может поступать, как он сочтёт нужным.

Сафронов с мировым рекордом одержал победу в беге на 200 м среди спортсменов с нарушением опорно-двигательного аппарата. Цветов стал вторым. Бронзу завоевал россиянин Артём Калашян.

Паралимпиада проходит в Японии с 24 августа по 5 сентября.

Ранее российский легкоатлет Артём Калашян прокомментировал отказ Цветова делать традиционное совместное фото во время церемонии награждения.