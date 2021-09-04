Калашян высказался об инциденте с украинцем Цветовым на Паралимпиаде

Российский легкоатлет Артём Калашян прокомментировал отказ украинца Игоря Цветова делать традиционное совместное фото во время церемонии награждения на летних Паралимпийских играх в Токио.

«Его поведение на награждении не то чтобы нас задело, но это некрасиво было с его стороны. Мы сначала даже не поняли, что это было, стало неприятно», — цитирует Цветова РИА Новости.

По словам Калашяна, он очень доволен своим выступлением на Паралимпиаде, поскольку выполнил свой план.

Российский атлет Дмитрий Сафронов с мировым рекордом одержал победу в беге на 200 м среди спортсменов с нарушением опорно-двигательного аппарата. Цветов стал вторым. Бронзу завоевал россиянин Артём Калашян.

Паралимпиада проходит в Японии с 24 августа по 5 сентября.

Ранее сообщалось, что Цветов снова отказался фотографироваться с россиянами на Паралимпиаде.