Украинец Цветов снова отказался фотографироваться с россиянами на Паралимпиаде

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Украинский легкоатлет Игорь Цветов во второй раз отказался делать совместное фото с российскими спортсменами на Паралимпиаде в Токио.

Цветов опять предпочёл стоять в стороне на пьедестале почёта в момент, когда делалось традиционное совместное фото.

Дмитрий Сафронов с мировым рекордом одержал победу в беге на 200 м среди спортсменов с нарушением опорно-двигательного аппарата. Цветов стал вторым. Бронзу завоевал россиянин Артём Калашян (23,75).

Паралимпиада проходит в Японии с 24 августа по 5 сентября.

Ранее шестикратный чемпион Паралимпийских игр по лыжным гонкам Сергей Шилов отреагировал на отказ Цветова фотографироваться с россиянами.

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