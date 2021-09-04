Украинец Цветов снова отказался фотографироваться с россиянами на Паралимпиаде
Цветов опять предпочёл стоять в стороне на пьедестале почёта в момент, когда делалось традиционное совместное фото.
Дмитрий Сафронов с мировым рекордом одержал победу в беге на 200 м среди спортсменов с нарушением опорно-двигательного аппарата. Цветов стал вторым. Бронзу завоевал россиянин Артём Калашян (23,75).
Паралимпиада проходит в Японии с 24 августа по 5 сентября.
Ранее шестикратный чемпион Паралимпийских игр по лыжным гонкам Сергей Шилов отреагировал на отказ Цветова фотографироваться с россиянами.