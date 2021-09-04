Шипачёв оценил свои шансы на попадание в состав сборной России на ОИ-2022

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Форвард московского «Динамо» Вадим Шипачёв оценил свои шансы выступить за сборную России на зимних Олимпийских играх в Пекине.
Шипачёв оценил свои шансы на попадание в состав сборной России на ОИ-2022

«Мне очень хочется провести хороший сезон за «Динамо», помочь команде. Если я буду играть хорошо, то появятся шансы на попадание в сборную. Если нет, то нет. Там же не спрашивают хоккеистов. Как решат наверху. Санька Овечкин, наверное, рад», — цитирует Шипачёва ТАСС.

3 сентября 2021 года НХЛ объявила о том, что игроки лиги смогут выступить на зимних Олимпийских играх в Пекине.

Ранее Ротенберг заявил, что Овечкин заранее предупредил его о решении НХЛ относительно ОИ.

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