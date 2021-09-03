Карпин высказался о кадровых потерях сборной России перед матчем с Кипром

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин в преддверии матча отборочного турнира чемпионата мира — 2022 с Кипром прокомментировал кадровые потери и высказал своё мнение о сопернике.

«Самые чувствительные из потерь — это Марио Фернандес и Ионов. Фомина не было даже в заявке на хорватов. Я не говорил бы о травмах. Если бы матч был ещё через несколько дней, то они могли бы сыграть. После такой интенсивной для нас игры появляется дискомфорт. Понятно, что рисковать игроками, играя через два дня на третий, мы не можем», — приводит слова Карпина официальный сайт РФС.

Также главный тренер сборной России ответил на вопрос о готовности команды к матчу с Кипром.

«Естественно, мы разобрали Кипр. Разбор был до матча с Хорватией. Понятно, что последнюю игру с Мальтой можно было разбирать только до удаления. Не хотим подстраиваться под команду Кипра, но нужно учитывать сильные и слабые стороны соперника. Думаю, что Кипр будет играть в три центральных защитника, мы будем это учитывать», — сказал Карпин.

В матче с командой Кипра, который состоится 4 сентября в Никосии, сборной России не смогут помочь Марио Фернандес, Алексей Ионов и Даниил Фомин.

Ранее полузащитник Дмитрий Баринов заявил, что готов стать капитаном сборной России.