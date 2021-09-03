Баринов заявил, что готов стать капитаном сборной России

Полузащитник сборной России по футболу Дмитрий Баринов на пресс-конференции накануне матча отборочного турнира чемпионата мира — 2022 с Кипром выразил готовность стать капитаном национальной команды страны.

«Георгий Джикия на предыдущей пресс-конференции сказал, что у нас нет первого, второго или третьего капитана. В нашей команде все могут быть капитанами. Завтра вы всё увидите. Если команда мне доверит роль — я готов», — приводит слова Баринова официальный сайт РФС.

Также полузащитник сборной России заявил, что в команде уже не вспоминают результат предыдущего поединка с Хорватией (0:0).

«Мы забыли предыдущую игру, настраиваемся на Кипр. Приехали сюда за победой. Вы говорите, что это не сильная команда, однако, по моему мнению, это очень хорошая команда», — добавил футболист.

Матч сборных Кипра и России пройдёт 4 сентября в Никосии. Встреча начнётся в 19:00 мск.

Ранее главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин ответил, сыграет ли форвард Фёдор Смолов против Кипра.