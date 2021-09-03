Отец Марадишвили заявил, что его сын перешёл в «Локомотив» не ради денег

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Коба Марадишвили, отец полузащитника Константина Марадишвили, высказался о переходе своего сына из ЦСКА в «Локомотив».
Отец Марадишвили заявил, что его сын перешёл в «Локомотив» не ради денег
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«Трудно сказать, что именно стало ключевым фактором при переходе. Много всего можно перечислить. Если вы намекаете на зарплату, то я могу сразу сказать, что это не имело значения. Костя достаточно зарабатывал в ЦСКА и перешёл в «Локо» не из-за денег. Костю всё устраивало в ЦСКА. Трансфер в «Локо» — это шаг вперёд, шаг к прогрессу, возможность открывать новые перспективы и новые задачи. Финансовый вопрос не был ключевым. Но все всё понимают, и я не хочу оправдываться и что-то опровергать. Конечно, в «Локомотиве» Костя будет получать больше, чем в ЦСКА. Но речь не о суммах, из-за которых можно встать и уйти из клуба. Мы пошли на это из-за трамплина, из-за перспективы развития. Думаю, «Локомотив», если Рагнику не будут мешать, через два-три года покажет хорошие результаты не только в России, но и в Европе», — сказал Марадишвили-старший в интервью Sport24.

Ранее Бабаев объяснил, почему ЦСКА согласился продать Марадишвили.

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