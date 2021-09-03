Бабаев объяснил, почему ЦСКА согласился продать Марадишвили

Гендиректор ЦСКА Роман Бабаев рассказал, почему армейцы согласились продать «Локомотиву» воспитанника клуба Константина Марадишвили.

«Футболист обозначил желание перейти в «Локомотив» через своего отца. Мы же хотели, чтобы игрок остался в ЦСКА. Я провёл очень много встреч с папой Константина. Мы пытались убедить их не торопиться и остаться в нашем клубе. В том числе были готовы улучшить и финансовые условия. Но позиция игрока не изменилась. Речь всё-таки идёт о клубе, сопоставимом по уровню с ЦСКА. Как я понимаю, в «Локомотиве» ему обещали место в стартовом составе. Помимо этого, многократное увеличение заработной платы. В такой ситуации мы могли или пойти на принцип и наложить вето на трансфер, имея на руках действующий длительный контракт, либо попытаться добиться хороших условий для ЦСКА в ходе переговоров. Мы в итоге пошли вторым путём. Мы договорились не разглашать сумму трансфера, но предложение действительно очень достойное», — сказал Бабаев в интервью «Спорт-Экспрессу».

По неподтверждённой информации, трансфер 21-летнего полузащитника обошёлся «Локомотиву» в €7 млн.

Ранее «Локомотив» объявил о переходе Марадишвили из ЦСКА.