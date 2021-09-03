Сборная России опустилась на четвёртое место в общем зачёте Паралимпиады

Сборная США опередила команду России в медальном зачёте Паралимпийских игр, которые проходят в Токио.

По итогам десяти соревновательных дней в активе сборной России 34 золотые, 29 серебряных и 44 бронзовые медали. На третье место поднялась сборная США (34, 34, 24).

Лидирует в медальном зачёте Паралимпийских игр сборная Китая (85, 53, 46), второе место занимает команда Великобритании (37, 34, 40).

Паралимпийские игры в Токио завершатся 5 сентября.

Ранее сообщалось, что россияне завоевали десять медалей в десятый день Паралимпийских игр в Токио.