Сборная России опустилась на четвёртое место в общем зачёте Паралимпиады

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Сборная США опередила команду России в медальном зачёте Паралимпийских игр, которые проходят в Токио.
Сборная России опустилась на четвёртое место в общем зачёте Паралимпиады
  • Reuters

По итогам десяти соревновательных дней в активе сборной России 34 золотые, 29 серебряных и 44 бронзовые медали. На третье место поднялась сборная США (34, 34, 24).

Лидирует в медальном зачёте Паралимпийских игр сборная Китая (85, 53, 46), второе место занимает команда Великобритании (37, 34, 40).

Паралимпийские игры в Токио завершатся 5 сентября.

Ранее сообщалось, что россияне завоевали десять медалей в десятый день Паралимпийских игр в Токио.

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