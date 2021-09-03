Сборная России опустилась на четвёртое место в общем зачёте Паралимпиады
- Reuters
По итогам десяти соревновательных дней в активе сборной России 34 золотые, 29 серебряных и 44 бронзовые медали. На третье место поднялась сборная США (34, 34, 24).
Лидирует в медальном зачёте Паралимпийских игр сборная Китая (85, 53, 46), второе место занимает команда Великобритании (37, 34, 40).
Паралимпийские игры в Токио завершатся 5 сентября.
Ранее сообщалось, что россияне завоевали десять медалей в десятый день Паралимпийских игр в Токио.