«Динамо» выступило за проведение тендера на телеправа РПЛ

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Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров рассказал, что клуб выступил за проведение тендера на телеправа Российской премьер-лиги (РПЛ).
«Динамо» выступило за проведение тендера на телеправа РПЛ
  • © Владимир Федоренко
  • РИА Новости

«Холдинг «Матч ТВ» вышел к Российской премьер-лиге и клубам с предложением на следующий сезон, обладая сейчас преимущественным правом. Эта опция прописана в нынешнем контракте как право действующего вещателя договориться с Премьер-лигой до проведения конкурсной процедуры. Лига может, но не обязана принимать это предложение», — цитирует Пивоварова «Чемпионат».

По его мнению, предложенный вещателем оффер необходимо тщательно изучить.

«Должен быть соблюдён спортивный принцип. Нужно дать возможность остальным потенциальным претендентам предоставить свои предложения, учитывая, что в настоящий момент обсуждается возможное изменение формата чемпионата», — сказал он.

Пивоваров также отметил, что в HYPERCUBE прогнозируют, что в случае внедрения нового формата РПЛ стоимость медиаправ должна значительно возрасти.

«Нам в этом контексте интересно понять позицию участников рынка, как они готовы увеличить сумму стоимости телеправ», — сказал он.

Напомним, что по действующему контракту между «Газпром-Медиа Холдинг», владеющим телеканалом «Матч ТВ», который был подписан в 2018 году и рассчитан до 2022-го, РПЛ получает от телеканала 1,7 млрд рублей в год.

Ранее президент РПЛ Сергей Прядкин заявил, что «Газпром-Медиа Холдинг» сделал предложение лиге по покупке телеправ на показ матчей.

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