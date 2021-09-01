«Газпром-Медиа Холдинг» сделал предложение РПЛ по покупке телеправ на показ матчей лиги

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Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин заявил, что «Газпром-Медиа Холдинг» сделал предложение лиге по покупке телеправ на показ матчей.
«Газпром-Медиа Холдинг» сделал предложение РПЛ по покупке телеправ на показ матчей лиги
  • © Андрей Аносов
  • РИА Новости

«Российская премьер-лига получила оферту от «Газпром-медиа». У них было преимущественное право: они успели прислать предложение и, как следствие, выполнили всё вовремя. Дальше решение за лигой», — цитирует Прядкина «Чемпионат».

Напомним, что по действующему контракту между «Газпром-Медиа Холдинг», владеющим телеканаломом «Матч ТВ», который был подписан в 2018 году и рассчитан до 2022-го, РПЛ получает от телеканала 1,7 млрд рублей в год.

Ранее РФС призвал не сопоставлять форму организации РПЛ с лигами из топ-5.

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