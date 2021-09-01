РФС призвал не сопоставлять форму организации РПЛ с лигами из топ-5
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- РИА Новости
«На фоне нисходящего тренда в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) нам нужно действовать проактивно и искать собственные решения на основе российских особенностей футбола», — говорится в официальном комментарии на сайте РФС.
В РФС отметили, что сокращать РПЛ, чтобы успеть совместить гладкий чемпионат и вторую часть, нецелесообразно.
«Исследование, проведённое Hypercube, показывает, что в последние сезоны лидеры стали набирать больше очков, середняки выступают на том же уровне, команды нижней части таблицы стали выступать хуже. Значит, дистанция между ними постепенно увеличивается. Нисходящий тренд нужно переломить», — добавили в организации.
Ранее глава компании Hypercube рассказал о встрече с руководителями клубов РПЛ.