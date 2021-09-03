Российские пловцы выиграли эстафету на Паралимпиаде в Токио

Мужская сборная России завоевала золото в комбинированной эстафете 4 × 100 м на летних Паралимпийских играх в Токио.

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РИА Новости

Российские пловцы Богдан Мозговой, Андрей Калина и Александр Скалиух одержали победу — 4 минуты 6,59 секунды. Серебряные медали выиграли пловцы из Австралии с результатом 4 минуты 7,7 секунды. Бронза — у итальянцев (4:11,20). Таким образом, россияне завоевали 34-е золото и 105-ю медаль на Паралимпийских играх в Токио. Ранее сообщалось, что российские спортсмены обновили рекорд по числу медалей на летних Паралимпийских играх.