Российские пловцы выиграли эстафету на Паралимпиаде в Токио
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- РИА Новости
Российские пловцы Богдан Мозговой, Андрей Калина и Александр Скалиух одержали победу — 4 минуты 6,59 секунды.
Серебряные медали выиграли пловцы из Австралии с результатом 4 минуты 7,7 секунды.
Бронза — у итальянцев (4:11,20).
Таким образом, россияне завоевали 34-е золото и 105-ю медаль на Паралимпийских играх в Токио.
Ранее сообщалось, что российские спортсмены обновили рекорд по числу медалей на летних Паралимпийских играх.