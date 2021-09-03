«Локомотив» обошёл ЦСКА по стоимости футболистов

Столичный «Локомотив» обошёл московский ЦСКА по суммарной стоимости футболистов.

Суммарная стоимость футболистов «Локомотива» в обновлённом списке рейтинга клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) интернет-портала Transfermarkt составила €89,35 млн.

Таким образом, «Локомотив» вышел на четвёртое место в рейтинге, обойдя ЦСКА, общая стоимость игроков которого составляет €89,30 млн.

Первое место в рейтинге занимает петербургский «Зенит» (€173,20 млн). На второй позиции располагается московский «Спартак» (€132,45 млн). На третьей строчке — «Краснодар» (€119,50 млн).

Ранее сообщалось, что Антон Миранчук близок к переходу в ЦСКА.