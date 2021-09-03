Глава ВТБ рассказал о задачах «Динамо» на сезон-2021/22

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Глава ВТБ Андрей Костин ответил на вопрос о задачах московского «Динамо» на сезон-2021/22.
Глава ВТБ рассказал о задачах «Динамо» на сезон-2021/22
  • © Рамиль Ситдиков
  • РИА Новости

«ВТБ обещал, что подтянет «Динамо». Мы взялись за это, и к столетию клуба хотелось бы выйти с хорошим результатом. Надеемся, что удастся удержаться на первых местах. Будем стараться выигрывать медали, но важно пройти в европейские кубки», — цитирует Костина ТАСС.

После шести туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Динамо» набрало 13 очков и расположилось на втором месте в турнирной таблице.

Ранее пресс-служба РПЛ опубликовала расписание матчей сезона-2021/22 с седьмого по десятый тур.

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