Глава ВТБ рассказал о задачах «Динамо» на сезон-2021/22
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- РИА Новости
«ВТБ обещал, что подтянет «Динамо». Мы взялись за это, и к столетию клуба хотелось бы выйти с хорошим результатом. Надеемся, что удастся удержаться на первых местах. Будем стараться выигрывать медали, но важно пройти в европейские кубки», — цитирует Костина ТАСС.
После шести туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Динамо» набрало 13 очков и расположилось на втором месте в турнирной таблице.
Ранее пресс-служба РПЛ опубликовала расписание матчей сезона-2021/22 с седьмого по десятый тур.