Daily Mail: Матч молодёжного Кубка Англии по футболу был прерван из-за остановки сердца у игрока
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Об этом сообщает Daily Mail. Во время поединка у одного из юных футболистов случился сердечный приступ. Матч был остановлен, а зрителей попросили покинуть трибуны.
Прибывшие на стадион медики несколько раз использовали дефибриллятор, но игрок никак не отреагировал на их действия.
Футболист, предположительно из команды «Вест Бриджфорда», был доставлен в медицинский центр в Ноттингеме. В настоящее время врачи продолжают бороться за его жизнь.
Ранее стали известны подробности гибели футболиста во время матча в Калининграде.