Daily Mail: Матч молодёжного Кубка Англии по футболу был прерван из-за остановки сердца у игрока

Короткая ссылка
В матче молодёжного Кубка Англии по футболу между командами «Бостон Юнайтед» и «Вест Бриджфорд» у одного из участников встречи остановилось сердце.
Daily Mail: Матч молодёжного Кубка Англии по футболу был прерван из-за остановки сердца у игрока
  • Reuters
  • © Jason Cairnduff

Об этом сообщает Daily Mail. Во время поединка у одного из юных футболистов случился сердечный приступ. Матч был остановлен, а зрителей попросили покинуть трибуны.

Прибывшие на стадион медики несколько раз использовали дефибриллятор, но игрок никак не отреагировал на их действия.

Футболист, предположительно из команды «Вест Бриджфорда», был доставлен в медицинский центр в Ноттингеме. В настоящее время врачи продолжают бороться за его жизнь.

Ранее стали известны подробности гибели футболиста во время матча в Калининграде.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить