Daily Mail: Матч молодёжного Кубка Англии по футболу был прерван из-за остановки сердца у игрока

В матче молодёжного Кубка Англии по футболу между командами «Бостон Юнайтед» и «Вест Бриджфорд» у одного из участников встречи остановилось сердце.

Об этом сообщает Daily Mail. Во время поединка у одного из юных футболистов случился сердечный приступ. Матч был остановлен, а зрителей попросили покинуть трибуны.

Прибывшие на стадион медики несколько раз использовали дефибриллятор, но игрок никак не отреагировал на их действия.

Футболист, предположительно из команды «Вест Бриджфорда», был доставлен в медицинский центр в Ноттингеме. В настоящее время врачи продолжают бороться за его жизнь.

Ранее стали известны подробности гибели футболиста во время матча в Калининграде.