Стали известны подробности гибели футболиста во время матча в Калининграде
- Pixabay
«На 26-й минуте он прервал прострел с фланга, бросился к мячу. В это время игрок команды соперников, замыкая этот прострел, двумя ногами вперед летел и попал прямо ему в голову со всей силы ногами», — сказал Кандалов в интервью телеканалу «360».
По его словам, голкипер потерял сознание, когда его несли к машине скорой помощи, а врачи пытались реанимировать пострадавшего, однако спасти его не удалось.
«Похороны будем сами организовывать... Мама, по моей информации, болеет», — добавил Кандалов.
28 августа Шишмарёв скончался после столкновения с нападающим калининградской «Балтики-М» во время тренировочного матча.
Ранее сестра умершего вратаря Шишмарёва рассказала, что недавно он получил звание сержанта МЧС.