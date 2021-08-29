Стали известны подробности гибели футболиста во время матча в Калининграде

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Вице-президент Калининградской областной федерации футбола Сергей Кандалов подробно рассказал о гибели 23-летнего вратаря любительской команды «Красная Звезда» Александра Шишмарёва.
Стали известны подробности гибели футболиста во время матча в Калининграде
  • Pixabay

«На 26-й минуте он прервал прострел с фланга, бросился к мячу. В это время игрок команды соперников, замыкая этот прострел, двумя ногами вперед летел и попал прямо ему в голову со всей силы ногами», — сказал Кандалов в интервью телеканалу «360».

По его словам, голкипер потерял сознание, когда его несли к машине скорой помощи, а врачи пытались реанимировать пострадавшего, однако спасти его не удалось.

«Похороны будем сами организовывать... Мама, по моей информации, болеет», — добавил Кандалов.

28 августа Шишмарёв скончался после столкновения с нападающим калининградской «Балтики-М» во время тренировочного матча.

Ранее сестра умершего вратаря Шишмарёва рассказала, что недавно он получил звание сержанта МЧС.

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