Прядкин опроверг информацию о наличии предложения от «Okko Спорт»
- РИА Новости
«На сегодняшний день РПЛ не получала предложения от «Оkko Спорт». Ситуация в данный момент такова, что предварительные консультации велись рабочей группой РПЛ со всеми заинтересованными сторонами», — цитирует слова Прядкина «РБ Спорт».
Накануне появилась информация, что Okkо предложил РПЛ 24 млрд рублей за коммерческие (титульный спонсор и беттинг-партнёр) и медийные (ТВ и интернет) права на показ матчей лиги в течение четырёх лет (6 млрд рублей в год).
Ранее Уткин отреагировал на слова Мутко про «Динамо Португалию» и лимит на легионеров.