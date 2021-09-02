Прядкин опроверг информацию о наличии предложения от «Okko Спорт»

Глава Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин опроверг слухи о предложении от «Okko Спорт» о продаже коммерческих и медийных прав.

«На сегодняшний день РПЛ не получала предложения от «Оkko Спорт». Ситуация в данный момент такова, что предварительные консультации велись рабочей группой РПЛ со всеми заинтересованными сторонами», — цитирует слова Прядкина «РБ Спорт».

Накануне появилась информация, что Okkо предложил РПЛ 24 млрд рублей за коммерческие (титульный спонсор и беттинг-партнёр) и медийные (ТВ и интернет) права на показ матчей лиги в течение четырёх лет (6 млрд рублей в год).

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