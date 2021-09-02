Григорян: в Армении Захарян мог бы стать безоговорочным лидером

Экс-наставник «Анжи» Александр Григорян, ныне возглавляющий армянский «Алашкерт», считает, что у атакующего полузащитника «Динамо» и сборной России Арсена Захаряна было бы больше возможностей для роста, если бы футболист решил выступать за национальную команду Армении.

«Очевидно, что чемпионат Армении уступает чемпионату России. Но почему считается, что возможности для Захаряна выше в России? В Армении он мог бы стать безоговорочным лидером и, играя за национальную команду страны, получить предложение от европейских топ-клубов, как это получилось у Генриха Мхитаряна. Что за глупость — считать, что у Захаряна возможности для роста в сборной России будут выше, чем в сборной Армении? Он армянин — как они у него могут быть лучше в России? Я и сам гражданин России, а не Армении, однако считаю, что возможности для роста в сборной Армении у него были бы выше. Сборная России ещё не играла с командой Армении. Вы сыграйте сначала с Кипром, поймёте, что вопрос не в уровне игроков. Пускай сборная России сыграет со сборной Армении. Тогда мы и скажем, какая сборная сильнее», — цитирует Григоряна Sport24.

18-летний Захарян выступает за московское «Динамо» и в 2021 году дебютировал за национальную команду России, хотя также имел право играть и за Армению.

Ранее Захарян прокомментировал ничью с Хорватией в матче отбора ЧМ-2022.