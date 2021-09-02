Григорян: в Армении Захарян мог бы стать безоговорочным лидером

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Экс-наставник «Анжи» Александр Григорян, ныне возглавляющий армянский «Алашкерт», считает, что у атакующего полузащитника «Динамо» и сборной России Арсена Захаряна было бы больше возможностей для роста, если бы футболист решил выступать за национальную команду Армении.
Григорян: в Армении Захарян мог бы стать безоговорочным лидером
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«Очевидно, что чемпионат Армении уступает чемпионату России. Но почему считается, что возможности для Захаряна выше в России? В Армении он мог бы стать безоговорочным лидером и, играя за национальную команду страны, получить предложение от европейских топ-клубов, как это получилось у Генриха Мхитаряна. Что за глупость — считать, что у Захаряна возможности для роста в сборной России будут выше, чем в сборной Армении? Он армянин — как они у него могут быть лучше в России? Я и сам гражданин России, а не Армении, однако считаю, что возможности для роста в сборной Армении у него были бы выше. Сборная России ещё не играла с командой Армении. Вы сыграйте сначала с Кипром, поймёте, что вопрос не в уровне игроков. Пускай сборная России сыграет со сборной Армении. Тогда мы и скажем, какая сборная сильнее», — цитирует Григоряна Sport24.

18-летний Захарян выступает за московское «Динамо» и в 2021 году дебютировал за национальную команду России, хотя также имел право играть и за Армению.

Ранее Захарян прокомментировал ничью с Хорватией в матче отбора ЧМ-2022.

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