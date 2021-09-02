Арустамян сообщил, что Марадишвили перейдёт из ЦСКА в «Локомотив»

Полузащитник московского ЦСКА Константин Марадишвили перейдёт в столичный «Локомотив».

Как сообщает спортивный журналист Нобель Арустамян в своём Telegram-канале, «Локомотив» предложил Марадишвили увеличение зарплаты в четыре раза по сравнению с той, что он получал в ЦСКА.

Отмечается, что сумма трансфера варьируется от €5 млн до €7 млн.

В нынешнем сезоне полузащитник провёл три матча в Российской премьер-лиге (РПЛ) и забил один мяч.

Ранее сообщалось, что ЦСКА проведёт товарищеский матч с «Локомотивом» во время паузы на международные матчи.