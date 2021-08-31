ЦСКА и «Локомотив» проведут товарищеский матч во время паузы на игры сборных

Московский ЦСКА проведёт товарищескую встречу со столичным «Локомотивом» во время паузы на международные матчи.

Матч между клубами пройдёт на «ВЭБ Арене» 5 сентября, сообщает пресс-служба ЦСКА.

Встречу в прямом эфире покажет Okko Sport.

В связи с эпидемиологической ситуацией на матч будут допущены только обладатели абонементов на сезон-2021/22.

По итогам шести туров ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав девять очков. «Локомотив» расположился на четвёртом с 12 очками.

Ранее сообщалось, что хорватский полузащитник Никола Влашич поделился эмоциями от перехода из московского ЦСКА в лондонский «Вест Хэм Юнайтед».