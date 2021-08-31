ЦСКА и «Локомотив» проведут товарищеский матч во время паузы на игры сборных
- РИА Новости
Матч между клубами пройдёт на «ВЭБ Арене» 5 сентября, сообщает пресс-служба ЦСКА.
Встречу в прямом эфире покажет Okko Sport.
В связи с эпидемиологической ситуацией на матч будут допущены только обладатели абонементов на сезон-2021/22.
По итогам шести туров ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав девять очков. «Локомотив» расположился на четвёртом с 12 очками.
Ранее сообщалось, что хорватский полузащитник Никола Влашич поделился эмоциями от перехода из московского ЦСКА в лондонский «Вест Хэм Юнайтед».