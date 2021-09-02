Сборная России поздравила Черчесова с 58-летием
- Reuters
Сообщение опубликовано в социальной сети Twitter.
«Черчесову — 58! С днём рождения, Станислав Саламович! Крепкого здоровья, успехов во всех делах, новых интересных вызовов и побед!» — говорится в посте.
Будучи игроком, Черчесов защищал цвета сборных СССР, СНГ и России в период с 1990 по 2000 год. Всего на его счету значится 49 матчей за национальные команды. На клубном уровне он представлял такие команды, как «Спартак», «Тироль», «Динамо» и другие.
В качестве главного тренера Черчесов работал в московских «Спартаке» и «Динамо», польской «Легии», «Тереке» и «Амкаре». С 2016 по 2021 год возглавлял сборную России, вместе с которой дошёл до четвертьфинала домашнего чемпионата мира 2018 года.
Ранее спортивный журналист Василий Уткин поделился мнением о ничьей сборной России в матче четвёртого тура отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2022 года с Хорватией.
Черчесову – 58! С днём рождения, Станислав Саламович 👏— Сборная России (@TeamRussia) September 2, 2021
Крепкого здоровья, успехов во всех делах, новых интересных вызовов и побед! pic.twitter.com/TEphjfbXRI