Черданцев не считает, что в сборной России могут быть довольны ничьей с Хорватией

Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев выразил мнение, что футболисты сборной России не имеют права быть довольными ничейным результатом во встрече с командой Хорватии в рамках квалификационного турнира чемпионата мира 2022 года в Катаре.

«Я не понимаю, когда Заболотный после матча говорит, что доволен ничьей. Ну как можно быть довольным ничьей на своём поле, когда эту Хорватию — причём в более сильном составе — в первом туре обыграла Словения. Мы что, хуже Словении? Что за уничижительное отношение к самим себе? Меня эта психология просто убивает, не понимаю и не принимаю её», — цитирует Черданцева «Матч ТВ».

Тем не менее комментатор признался, что выступление сборной России в матче с командой Хорватии оставило у него неплохое впечатление. Черданцев добавил, что у него имеются вопросы к футболистам относительно психологической составляющей. В частности, он хотел бы узнать, считают ли сами спортсмены, что полностью выложились во встрече с «шашечными».

Матч отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2022 года между сборными России и Хорватии завершился ничьей — 0:0.

Ранее почётный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков выразил мнение, что дебют Валерия Карпина на посту главного тренера сборной России по футболу можно признать успешным.