Колосков: дебют Карпина в сборной России удался
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«Будем считать, что дебют удался. Теперь всё зависит от нас: ничья сборных Словении и Словакии увеличила наши шансы занять первое место в группе, но при условии, что в оставшихся матчах наша команда выиграет», — цитирует Колоскова ТАСС.
По словам почётного президента РФС, результат матча квалификационного турнира чемпионата мира 2022 года с Хорватией «вполне приемлемый». Колосков подчеркнул, что сборная России играла с национальной командой, которая изначально считалась фаворитом отборочной группы, однако подопечные Карпина смогли на равных соперничать с ней.
При этом он признался, что его удивило отсутствие нападающих в стартовом составе сборной России по футболу. Напомним, что в атакующей линии команды вышли Алексей Миранчук, Алексей Ионов, Александр Головин и Арсен Захарян.
Ранее известный в прошлом футболист московских «Динамо» и «Спартака» Евгений Ловчев раскритиковал поведение главного тренера сборной России Валерия Карпина.