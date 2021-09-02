Колосков: дебют Карпина в сборной России удался

Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков считает, что дебют Валерия Карпина на посту главного тренера сборной России по футболу можно признать успешным.

«Будем считать, что дебют удался. Теперь всё зависит от нас: ничья сборных Словении и Словакии увеличила наши шансы занять первое место в группе, но при условии, что в оставшихся матчах наша команда выиграет», — цитирует Колоскова ТАСС.

По словам почётного президента РФС, результат матча квалификационного турнира чемпионата мира 2022 года с Хорватией «вполне приемлемый». Колосков подчеркнул, что сборная России играла с национальной командой, которая изначально считалась фаворитом отборочной группы, однако подопечные Карпина смогли на равных соперничать с ней.

При этом он признался, что его удивило отсутствие нападающих в стартовом составе сборной России по футболу. Напомним, что в атакующей линии команды вышли Алексей Миранчук, Алексей Ионов, Александр Головин и Арсен Захарян.

Ранее известный в прошлом футболист московских «Динамо» и «Спартака» Евгений Ловчев раскритиковал поведение главного тренера сборной России Валерия Карпина.