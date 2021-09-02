Ловчев: тренер сборной должен быть солидным человеком, а мы слышим шутки про Дзюбу

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Известный в прошлом футболист московских «Динамо» и «Спартака» Евгений Ловчев раскритиковал поведение главного тренера сборной России Валерия Карпина.
Ловчев: тренер сборной должен быть солидным человеком, а мы слышим шутки про Дзюбу
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«Меня в этой истории беспокоит одна мысль: тренер сборной должен быть солидным человеком, а мы слышим шутки про Дзюбу. А хочется услышать, почему Карпин выбрал именно такую тактику (на матч отборочного турнира чемпионата мира 2022 года с Хорватией. — RT), почему поставил или не поставил такого или иного футболиста. А я увидел неуверенного в себе и нервного парня. Карпин говорит, что хотел команду раскрепостить. Ну а сам-то себя он видел?» — цитирует Ловчева «Советский спорт».

При этом известный в прошлом футболист признал, что для сборной России ничья в матче с Хорватией является хорошим результатов, даже несмотря на отсутствие в составе соперника одного из лидеров в лице полузащитника «Реала» Луки Модрича.

Матч квалификационного турнира чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре между сборными России и Хорватии завершился вничью — 0:0. Встреча проходила на стадионе «Лужники» в Москве.

Ранее бывший главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев заявил, что Карпин не является сбитым лётчиком.

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