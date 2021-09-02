Гаджиев — о Карпине: он не сбитый лётчик

Бывший главный тренер футбольного клуба «Амкар» Гаджи Гаджиев поделился мнением о дебюте Валерия Карпина на должности главного тренера сборной России.

«Можно выделить некоторые детали, связанные с составом и характером игры. Например, с самого начала пытались прессинговать, как Карпин делал это в «Ростове», но прессинг не проходил, мяч не удавалось отбирать на половине поля соперника. В результате прессинга получались сдерживающие действия, которые не давали сопернику свободно атаковать. В результате то, что в обороне сыграли относительно успешно, явилось нормальным», — заявил Гаджиев Rusfootball.info.

Известный специалист назвал ничью закономерным результатом матча между сборными России и Хорватии и особо отметил тот факт, что в состав попал полузащитник «Динамо» Арсен Захарян. При этом Гаджиев также оценил прогресс в работе Карпина в сравнении с периодом в «Спартаке».

«Он добавил, он не «сбитый лётчик». Опыт для тренера — это нечто, делающее его настоящим тренером с большой буквы. Каждый из нас на тренерском пути ошибается, потом понимает, что был не прав, находит другие слова в диалоге с персоналом и игроками», — добавил Гаджиев.

До работы с национальной командой России Карпин возглавлял московский «Спартак», армавирское «Торпедо», «Мальорку» и «Ростов». Вместе с ним красно-белые дважды становились серебряными призёрами чемпионата страны по футболу — в 2009 и 2012 годах.

Ранее главный тренер «Ростова» Юрий Сёмин оценил дебют Валерия Карпина у руля национальной команды в матче отборочного турнира чемпионата мира 2022 года с Хорватией.