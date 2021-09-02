Сёмин оценил дебют Карпина в сборной России

Главный тренер «Ростова» Юрий Сёмин оценил дебют Валерия Карпина у руля национальной команды в матче отборочного турнира чемпионата мира 2022 года с Хорватией.

«На мой взгляд, хороший матч, он был равный. В комбинационном плане значительно прибавили. Да и в целом сыграли хорошо в обороне. Направление правильное!» — передаёт слова Сёмина «Спорт-Экспресс».

При этом Сёмин считает, что Карпина поздравлять рано. По мнению специалиста, в первую очередь команде нужно набрать шесть очков в двух оставшихся матчах.

Встреча между Россией и Хорватией проходила в Москве на стадионе «Лужники» и завершилась со счётом 0:0.

В рамках отборочного этапа ЧМ-2022 Россия также сыграет с Кипром в Никосии 4 сентября и 7 сентября — с Мальтой в Москве.

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