Сёмин оценил дебют Карпина в сборной России

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Главный тренер «Ростова» Юрий Сёмин оценил дебют Валерия Карпина у руля национальной команды в матче отборочного турнира чемпионата мира 2022 года с Хорватией.
Сёмин оценил дебют Карпина в сборной России
  • © РФС

«На мой взгляд, хороший матч, он был равный. В комбинационном плане значительно прибавили. Да и в целом сыграли хорошо в обороне. Направление правильное!» — передаёт слова Сёмина «Спорт-Экспресс»

При этом Сёмин считает, что Карпина поздравлять рано. По мнению специалиста, в первую очередь команде нужно набрать шесть очков в двух оставшихся матчах. 

Встреча между Россией и Хорватией проходила в Москве на стадионе «Лужники» и завершилась со счётом 0:0. 

В рамках отборочного этапа ЧМ-2022 Россия также сыграет с Кипром в Никосии 4 сентября и 7 сентября — с Мальтой в Москве.

Ранее Лев Лещенко заявил, что следует вернуть Артёма Дзюбу в сборную России. 

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