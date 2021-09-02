Лещенко считает, что Дзюбу следует вернуть в сборную России

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Народный артист России и болельщик «Динамо» Лев Лещенко считает, что нападающего Артёма Дзюбу нужно вернуть в национальную команду.
Лещенко считает, что Дзюбу следует вернуть в сборную России
  • Reuters

«Мне кажется, Дзюбу надо возвращать в сборную. Хоть я и не его поклонник, но в центре без него пока ничего не получается. Сейчас главное — нарабатывать связки. Хорваты быстро переходили из обороны в атаку, а наши начинают катать мяч на периметре, это не создаёт опасности. Физически команда выглядела неплохо, теперь надо решать вопросы с нападением», — цитирует Лещенко «Спорт-Экспресс».

Он добавил, что команда ещё не сыграна, поэтому ничья была предсказуема. Лещенко особо отметил хавбека Александра Головина и защитника Марио Фернандеса.

Матч между Россией и Хорватией в рамках отборочного турнира 2022 года проходил в Москве на стадионе «Лужники» и завершился со счётом 0:0.

Россия и Хорватия набрали по семь очков в группе H. Лидируют хорваты, национальная команда находится на втором месте только по дополнительным показателям.

Ранее бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой поделился впечатлениями от дебютного матча Валерия Карпина на новом посту.

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