Менеджер Нурмагомедова — Макгрегору: ты обожаешь Хабиба

Короткая ссылка
Менеджер бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгкой весовой категории Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азиз отреагировал на троллинг ирландского бойца Конора Макгрегора.
Менеджер Нурмагомедова — Макгрегору: ты обожаешь Хабиба
  • РИА Новости

«Ты хочешь быть хотя бы наполовину таким человеком, как он. Ты его обожаешь», — написал Абдель-Азиз в своём Twitter

Нурмагомедов заявил, что ринг-гёрлз бесполезны в боях. Конор Макгрегор не удержался и опубликовал мем из мультсериала «Симпсоны», где отметил российского бойца и известных ринг-гёрлз. 

Бой между Нурмагомедовым и Макгрегором состоялся в октябре 2019 года. Россиянин победил ирландца, применив болевой приём в четвёртом раунде. 

Ранее сообщалось, что жена главного тренера сборной России Валерия Карпина Дарья показала совместную фотографию с Хабибом Нурмагомедовым. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить