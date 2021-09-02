Менеджер Нурмагомедова — Макгрегору: ты обожаешь Хабиба

Менеджер бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгкой весовой категории Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азиз отреагировал на троллинг ирландского бойца Конора Макгрегора.

«Ты хочешь быть хотя бы наполовину таким человеком, как он. Ты его обожаешь», — написал Абдель-Азиз в своём Twitter.

Нурмагомедов заявил, что ринг-гёрлз бесполезны в боях. Конор Макгрегор не удержался и опубликовал мем из мультсериала «Симпсоны», где отметил российского бойца и известных ринг-гёрлз.

Бой между Нурмагомедовым и Макгрегором состоялся в октябре 2019 года. Россиянин победил ирландца, применив болевой приём в четвёртом раунде.

Ранее сообщалось, что жена главного тренера сборной России Валерия Карпина Дарья показала совместную фотографию с Хабибом Нурмагомедовым.