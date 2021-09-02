Жена Карпина опубликовала фото с Хабибом с матча Россия — Хорватия

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Жена главного тренера сборной России Валерия Карпина Дарья показала совместную фотографию с бывшим чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгкой весовой категории Хабибом Нурмагомедовым.
Жена Карпина опубликовала фото с Хабибом с матча Россия — Хорватия
  • @dasha.karpina
  • Instagram

Дарья Карпина выложила в Instagram фото с матча сборных России и Хорватии в отборочном турнире чемпионата мира 2022 года.

«Валерий Карпин, тут вот Хабиб Нурмагомедов передал тебе привет. Приятно, что такое огромное количество людей поддерживают наших парней со всех уголков мира», — написала Карпина. 

Матч между сборными России и Хорватии проходил в Москве на стадионе «Лужники» и завершился со счётом 0:0. 

Сборная России набрала семь очков и находится на втором месте в турнирной таблице группы H. Хорватия (также с семью очками) — на первой строчке.

Ранее Нурмагомедов сравнил нападающих Антона Заболотного и Артёма Дзюбу. 

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