Жена Карпина опубликовала фото с Хабибом с матча Россия — Хорватия
- @dasha.karpina
Дарья Карпина выложила в Instagram фото с матча сборных России и Хорватии в отборочном турнире чемпионата мира 2022 года.
«Валерий Карпин, тут вот Хабиб Нурмагомедов передал тебе привет. Приятно, что такое огромное количество людей поддерживают наших парней со всех уголков мира», — написала Карпина.
Матч между сборными России и Хорватии проходил в Москве на стадионе «Лужники» и завершился со счётом 0:0.
Сборная России набрала семь очков и находится на втором месте в турнирной таблице группы H. Хорватия (также с семью очками) — на первой строчке.
Ранее Нурмагомедов сравнил нападающих Антона Заболотного и Артёма Дзюбу.