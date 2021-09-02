Нурмагомедов: Заболотный такой же по уровню, как и Дзюба
«Да, можно было бы Смолова, Макарова привлечь, а так хорошая игра», — цитирует Нурмагомедова «Спорт-Экспресс».
Также боец заявил, что уровень Артёма Дзюбы такой же, как и у Антона Заболотного.
«Заболотный такой же по уровню, как и Дзюба. Я тоже был долгое время чемпионом, сейчас там уже другой чемпион», — сказал он.
Встреча проходила на стадионе «Лужники» в Москве и завершилась со счётом 0:0.
Таким образом, сборная России набрала семь очков и расположилась на втором месте в турнирной таблице группы H. Команда Хорватии, также с семью очками, на первой позиции.
Ранее Карпин прокомментировал ничью с Хорватией в матче отбора ЧМ-2022.