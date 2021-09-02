Нурмагомедов: Заболотный такой же по уровню, как и Дзюба

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов после матча отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2022 года между сборными России и Хорватии заявил, что на поле не хватало Фёдора Смолова.

«Да, можно было бы Смолова, Макарова привлечь, а так хорошая игра», — цитирует Нурмагомедова «Спорт-Экспресс».

Также боец заявил, что уровень Артёма Дзюбы такой же, как и у Антона Заболотного.

«Заболотный такой же по уровню, как и Дзюба. Я тоже был долгое время чемпионом, сейчас там уже другой чемпион», — сказал он.

Встреча проходила на стадионе «Лужники» в Москве и завершилась со счётом 0:0.

Таким образом, сборная России набрала семь очков и расположилась на втором месте в турнирной таблице группы H. Команда Хорватии, также с семью очками, на первой позиции.

Ранее Карпин прокомментировал ничью с Хорватией в матче отбора ЧМ-2022.