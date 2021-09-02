Саутгейт: Англии нужно выиграть ЧМ-2022, чтобы забыть о неудаче на Евро-2020

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Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт рассказал, что поможет команде забыть поражение в финале чемпионата Европы — 2020.
Саутгейт: Англии нужно выиграть ЧМ-2022, чтобы забыть о неудаче на Евро-2020
  • Reuters

«Думаю, нам нужно выиграть финал чемпионата мира, чтобы забыть о неудаче на Евро-2020», — цитирует Саутгейта Goal

Он также добавил, что все мысли направлены на победу в финале чемпионата мира 2022 года. 

Финальный матч чемпионата Европы — 2020 проходил в Лондоне на стадионе «Уэмбли», где встречались сборные Англии и Италии. Подопечные Саутгейта проиграли домашний финал в серии пенальти (1:1, пен. 2:3). 

50-летний специалист возглавил Англию в 2016 году. 

Ранее сообщалось, что матчи Евро-2020 собрали рекордные 5,2 млрд зрителей. 

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