Саутгейт: Англии нужно выиграть ЧМ-2022, чтобы забыть о неудаче на Евро-2020

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт рассказал, что поможет команде забыть поражение в финале чемпионата Европы — 2020.

«Думаю, нам нужно выиграть финал чемпионата мира, чтобы забыть о неудаче на Евро-2020», — цитирует Саутгейта Goal.

Он также добавил, что все мысли направлены на победу в финале чемпионата мира 2022 года.

Финальный матч чемпионата Европы — 2020 проходил в Лондоне на стадионе «Уэмбли», где встречались сборные Англии и Италии. Подопечные Саутгейта проиграли домашний финал в серии пенальти (1:1, пен. 2:3).

50-летний специалист возглавил Англию в 2016 году.

Ранее сообщалось, что матчи Евро-2020 собрали рекордные 5,2 млрд зрителей.